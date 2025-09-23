خبرگزاری کار ایران
وزیرخارجه اسلوونی:

آنچه در غزه رخ می‌دهد، نسل کشی است

وزیرخارجه اسلوونیگفت که آنچه در غزه رخ می‌دهد از نظر قوانین بین‌المللی نسل کشی محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «تانیا فایون» وزیرخارجه اسلواکی روزگذشته -دوشنبه-  با اشاره به تصویر کودکان درحال مرگ در این منطقه، که تحت حمله نیروهای اشغالگر و بحران‌های انسانی همچون قحطی قرار دارند، گفت که آنچه غزه در حال تجربه آن است از نظر حقوق بین‌الملل به عنوان نسل کشی در نظر گرفته می‌شود.

فایون با بیان اینکه تصاویر وحشتناک  گرسنگی کودکان در غزه نتیجه انتخاب‌های عمدی است، بر لزوم  اقدام در یک کنفرانس سطح بالا در مورد فلسطین در سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد.

وی افزود:  «این یک فاجعه انسانی است».

وزیرخارجه اسلواکی خاطرنشان کرد  که یک راه‌حل دو دولتی پایدار و مورد توافق طرفین، تنها مسیر قابل قبول برای صلح در منطقه است.

 

