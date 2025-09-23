دیدار ژوزف عون با مارکو روبیو
رئیسجمهور لبنان با وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،
طی این دیدار، «ژوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، از «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، خواست تا به توقف خصومتها در جنوب لبنان کمک کند و همچنین درخواست پشتیبانی تجهیزات و تدارکات برای ارتش را مطرح کرد.
ریاست جمهوری لبنان در بیانیهای اعلام کرد کهعون با روبیو در نیویورک، با حضور «تام باراک»، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه و «مورگان اورتگاس»، معاون فرستاده ویژه به لبنان، دیدار کرد.
عون همچنین از روبیو خواست تا «از ارتش لبنان با تجهیزات و تدارکات حمایت کند تا بتواند وظایف خود را در تمام مناطق لبنان انجام دهد.»
وی همچنین خواستار فراهم کردن فرصتهای لازم برای دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار در خاورمیانه شد.
عون همچنین از «ایالات متحده درخواست حمایت از تلاشها برای برگزاری کنفرانسی مختص به بازسازی لبنان» کرد.