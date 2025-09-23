دیدار ژوزف عون با مارکو روبیو

خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور لبنان با وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رئیس‌جمهور لبنان با وزیر خارجه آمریکا دیدار  و گفت‌وگو کرد. 

طی این دیدار، «ژوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، از «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه ایالات متحده، خواست تا به توقف خصومت‌ها در جنوب لبنان کمک کند و همچنین درخواست پشتیبانی تجهیزات و تدارکات برای ارتش را مطرح کرد.

ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که‌عون با روبیو در نیویورک، با حضور «تام باراک»، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه و «مورگان اورتگاس»، معاون فرستاده ویژه به لبنان، دیدار کرد.

عون همچنین از روبیو خواست تا «از ارتش لبنان با تجهیزات و تدارکات حمایت کند تا بتواند وظایف خود را در تمام مناطق لبنان انجام دهد.»

وی همچنین خواستار فراهم کردن فرصت‌های لازم برای دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار در خاورمیانه شد.

‌عون همچنین از «ایالات متحده درخواست حمایت از تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانسی مختص به بازسازی لبنان» کرد.

 

