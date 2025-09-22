خبرگزاری کار ایران
فاکس نیوز مدعی شد:

درخواست حماس از ترامپ برای آتش‌بس ۶۰ روزه

رسانه آمریکایی مدعی شد که حماس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایالات متحده خواستار اتش‌بس ۶۰ روزه در ازازی آزادی نیمی از اسرا را داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز،رسانه آمریکایی به نقل  از یک مقام ارشد دولت ایالات متحده و یک منبع دیگر که مستقیما در مذاکرات با حماس دخیل است، مدعی شد که این جنبش نامه‌ای را برای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ارسال کرده که در آن از وی خواسته تا در ازای آزاید نیمی از اسرا، آتش بس ۶۰ روزه را تضمین کند.

بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود این نامه در هفته جاری به ترامپ تحویل داده شود.

 

 

