به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز،رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام ارشد دولت ایالات متحده و یک منبع دیگر که مستقیما در مذاکرات با حماس دخیل است، مدعی شد که این جنبش نامه‌ای را برای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ارسال کرده که در آن از وی خواسته تا در ازای آزاید نیمی از اسرا، آتش بس ۶۰ روزه را تضمین کند.

بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود این نامه در هفته جاری به ترامپ تحویل داده شود.

