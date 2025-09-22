به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر«رابرت آبلا» نخست وزیر مالت، اعلام کرد که این کشور امروز -دوشنبه- در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین را اعلام خواهد کرد و به گروهی از کشورها در این اقدام خواهد پیوست.

آبلا، ابتدا در ماه می از برنامه‌های خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داد، اما کنفرانس سازمان ملل بعدا به تعویق افتاد.

بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال همگی روز گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، اقدامی که با هدف ترویج راه حل دو کشوری برای پایان دادن به جنگ غزه انجام می‌شود.

انتظار می‌رود فرانسه و چندین کشور دیگر نیز روز دوشنبه همین تصمیم را بگیرند.

