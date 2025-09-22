تقویت همکاری قاهره و اسلام آباد در زمینه تولیدات نظامی

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، مصر و پاکستان روز گذشته -یکشنبه- در رابطه با راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه نظامی و غیرنظامی گفت‌وگو کردند.

«محمد صلاح الدین مصطفی» وزیر تولیدات نظامی مصر در جریان دیدار با «امیر شوکت» سفیر پاکستان در قاهره، بر روابط دیرینه و پیوسته رو به رشد بین مصر و پاکستان، که با حمایت قوی رهبری سیاسی هر دو کشور تقویت شده است، تاکید کرد.

صلاح الدین مصطفی به تعاملات سطح بالای اخیر، از جمله دیدار «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور، با «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، در حاشیه اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای عربی-اسلامی در نیزدوحه اشاره کرد.

وی همچنین از امضای اخیر توافق‌نامه مشترک دفاعی استراتژیک بین پاکستان و عربستان سعودی، با هدف تقویت همکاری نظامی منطقه‌ای، تمجید کرد.

