به رسمیت شناختن کشور فلسطین لحظه‌ای تاریخی است

کد خبر : 1689592
نماینده دائم تشکیلات خودگردان در سازمان ملل متحد، به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای بیشتر را «لحظه‌ای تاریخی که باید بر آن بنا نهاده شود» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ریاض منصور»، نماینده دائم تشکیلات خودگردان در سازمان ملل متحد، به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای بیشتر را «لحظه‌ای تاریخی که باید بر آن بنا نهاده شود» توصیف کرد.

منصور با اظهار نظر در مورد اعلام به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط بریتانیا، استرالیا، کانادا و پرتغال در آستانه کنفرانس راه حل دو کشوری در نیویورک، این تحول را که با به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای بیشتر، به ویژه بریتانیا، نشان داده شده است، «گامی در مسیر درست به سوی اصلاح مسیر و اجرای عدالت در حق مردم فلسطین در مسیر دستیابی به حقوق ملی کامل و غیرقابل انکار آنها، از جمله حق تعیین سرنوشت آنها» دانست.

وی خواستار تشدید فشار بین‌المللی بر اسرائیل برای پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی شد و افزود که تعداد کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند در دوره آینده افزایش خواهد یافت.

 

