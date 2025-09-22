به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، بر اساس یک نظرسنجی جدید، میزان محبوبیت «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

در یک نظرسنجی که به سفارش روزنامه «بیلد» انجام شد، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان، از عملکرد مرتس ابراز نارضایتی کردند که نسبت به نظرسنجی ماه گذشته افزایش ۳ درصدی داشته است.

این در حالی است که ۶۳ درصد از شرکت کنندگان از ائتلاف حاکم متشکل از حزب راست میانه «اتحادیه دموکرات‌ مسیحی» و سوسیال دموکرات‌ها ابراز نارضایتی کردند.

بر اساس نظرسنجی، تنها ۲۶ درصد از عملکرد مرتس رضایت داشتند و فقط ۲۳ درصد از دولت او حمایت کردند.

مرتس که در ماه می به قدرت رسید، متعهد شده است که اقتصاد راکد را احیا کند، ارتش را تقویت کند و به تضمین حمایت مداوم آمریکا از اوکراین کمک کند.

انتهای پیام/