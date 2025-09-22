۱۳ کشته و زخمی در پی حمله اوکراین به روسیه
در نتیجه حمله اوکراین به روسیه، ۳ تن کشته و ۱۰ نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار منطقه «بلگورود» روسیه گزارش داد که در پی حملات روسیه به این منطقه در جریان روز گذشته، ۳ تن کشته و ۱۰ مجروح شدند.
گلادکوف در پلتفرم تلگرام نوشت: «متاسفانه، وضعیت عملیاتی همچنان بسیار پرتنش است و مناطق کراسنایا یاروگا و راکیتنویه در روزهای گذشته با وضعیت وخیمی روبرو بودهاند. تنها در روز گذشته، ۱۰ نفر زخمی و سه نفر دیگر کشته شدند».
وی افزود: «اطمینان دارم که اوضاع به زودی بهبود مییابد».