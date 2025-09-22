۱۳ کشته و زخمی در پی حمله اوکراین به روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار منطقه «بلگورود» روسیه گزارش داد که در پی حملات روسیه به این منطقه در جریان روز گذشته، ۳ تن کشته و ۱۰ مجروح شدند.

گلادکوف در پلتفرم تلگرام نوشت: «متاسفانه، وضعیت عملیاتی همچنان بسیار پرتنش است و مناطق کراسنایا یاروگا و راکیتنویه در روزهای گذشته با وضعیت وخیمی روبرو بوده‌اند. تنها در روز گذشته، ۱۰ نفر زخمی و سه نفر دیگر کشته شدند».

وی افزود: «اطمینان دارم که اوضاع به زودی بهبود می‌یابد».

