خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۳ کشته و زخمی در پی حمله اوکراین به روسیه

۱۳ کشته و زخمی در پی حمله اوکراین به روسیه
کد خبر : 1689501
لینک کوتاه کپی شد.

در نتیجه حمله اوکراین به روسیه، ۳ تن کشته و ۱۰ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار منطقه «بلگورود» روسیه گزارش داد که در پی حملات روسیه به  این منطقه در جریان روز گذشته، ۳ تن کشته و ۱۰ مجروح شدند.

گلادکوف در پلتفرم  تلگرام نوشت: «متاسفانه، وضعیت عملیاتی همچنان بسیار پرتنش است و مناطق کراسنایا یاروگا و راکیتنویه در روزهای گذشته با وضعیت وخیمی روبرو بوده‌اند. تنها در روز گذشته، ۱۰ نفر زخمی و سه نفر دیگر کشته شدند».

وی افزود: «اطمینان دارم که اوضاع به زودی بهبود می‌یابد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی