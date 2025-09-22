استقبال عربستان از به رسمیت شناختن فلسطین توسط ۴ کشور غربی

به گزارش ایلنا به نقل از عرب‌نیوز، عربستان سعودی از تصمیم انگلیس، استرالیا، کانادا و پرتغال برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر پیشبرد روند صلح خواند.

خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که ریاض این اقدام را نشان‌دهنده «تعهد جدی کشورهای دوست» در حمایت از تلاش‌ها برای راه‌حل دو دولتی مطابق با قطعنامه‌های بین‌المللی می‌داند.

این خبرگزاری افزود که عربستان امیدوار است کشورهای بیشتری این مسیر را دنبال کرده و اقدام‌های مثبت بیشتری انجام دهند تا مردم فلسطین بتوانند به آرزوی زندگی در صلح دست یابند.

بر اساس این گزارش، عربستان بار دیگر بر موضع خود مبنی بر حمایت از راه‌حل عادلانه و جامع که امنیت، ثبات و رفاه مردم فلسطین را تضمین کند، تأکید کرد.

انگلیس، استرالیا، کانادا و پرتغال روز یکشنبه، در اقدامی که تغییر چشمگیری در سیاست خارجی غرب در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود، فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند.

انگلیس و کانادا نخستین کشورهای عضو گروه هفت بودند که این اقدام را انجام دادند و انتظار می‌رود فرانسه و سایر کشورها در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که از روز دوشنبه در نیویورک آغاز می‌شود، این مسیر را دنبال کنند.

