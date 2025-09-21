خبرگزاری کار ایران
به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین تنها حماس و ایران را تقویت می‌کند

رهبر حزب «آبی و سفید» رژیم صهیونیستی از موضع انگلیس، کانادا و استرالیا در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین به شدت انتقاد کرده و تأکید کرد که این اقدام ایران و حماس را تقویت می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنی گانتز» رهبر حزب «آبی و سفید» رژیم صهیونیستی از موضع انگلیس، کانادا و استرالیا در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین به شدت انتقاد کرده و تأکید کرد که این اقدام ایران و حماس را تقویت می کند.

گانتز با تکرار برخی ادعا درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران، طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: «به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین پس از هفتم اکتبر، در نهایت فقط به تقویت حماس می‌انجامد، جنگ را طولانی‌تر می‌کند، چشم‌انداز توافق برای آزادی گروگان‌ها را دورتر کرده و پیامی روشن از حمایت به ایران و گروه‌های نیابتی‌اش ارسال می‌کند».

وی از رهبران غربی خواست «حداکثر فشار» را بر حماس وارد کنند تا «قدرت را واگذار کرده و گروگان‌ها را آزاد کند».

اقدام انگلیس، کانادا و استرالیا در به‌رسمیت شناختن فلسطین، بر شتاب فزاینده بین‌المللی در این زمینه می‌افزاید؛ روندی که تاکنون بیش از ۷۵ درصد کشورهای عضو سازمان ملل به آن پیوسته‌اند.

 

