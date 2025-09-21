شهادت ۳۱ فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات بهداشتی در غزه اعلام کردند که با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی دست‌کم ۳۱ فلسطینی دیگر در این شهر به شهادت رسیدند.

بر اساس اعلام منابع پزشکی، یک زن باردار و دو فرزندش نیز در میان شهدای امروز قرار دارند.

رژیم صهیونیستی با موج جدید یورش زمینی خود به غزه و همچنین پیشروی تانک‌هایش در حال تخریب ساختمان‌ها و بلوک‌های مسکونی است.

انتهای پیام/