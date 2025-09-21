خبرگزاری کار ایران
شهادت ۳۱ فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست

کد خبر : 1689288
منابع پزشکی در غزه اعلام کردند که با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، ۳۱ فلسطینی دیگر نیز به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات بهداشتی در غزه اعلام  کردند که با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی دست‌کم ۳۱ فلسطینی دیگر در این شهر به شهادت رسیدند.

بر اساس اعلام منابع پزشکی،  یک زن باردار و دو فرزندش نیز در میان شهدای امروز قرار دارند.

رژیم صهیونیستی با موج جدید یورش زمینی خود به غزه و همچنین پیشروی تانک‌هایش در حال تخریب ساختمان‌ها و بلوک‌های مسکونی است.

 

 

