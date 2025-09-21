به گزارش ایلنا، رسانه‌های صهیونیستی سال‌هاست که گزارش‌هایی درباره عملیات‌های مخفی سازمان جاسوسی موساد در لبنان و مشخصا علیه حزب‌الله منتشر می‌کنند.

در همین راستا، روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» اخیرا در گزارشی اختصاصی فاش کرد که مأموران موساد در سپتامبر ۲۰۲۴ با نفوذ به مقر حزب‌الله در بیروت، تجهیزات پیشرفته‌ای را در محل مورد هدف نصب کردند که نقش کلیدی در انجام حملات هوایی دقیق علیه شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب‌الله داشت.

طبق این گزارش، این عملیات در شرایطی انجام شد که جنگنده‌های اسرائیلی مشغول بمباران مناطق تحت کنترل حزب‌الله در ضاحیه جنوبی بیروت بودند. تیم مأموران موساد با عبور از کوچه‌های باریک و پرخطر «حاره حریک» از مناطق شیعه‌نشین شهر، به ساختمانی بلند و مخفی در زیر آن رسیدند که محل فرماندهی حزب‌الله بود.

اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیار واحد ۸۲۰۰ و سازمان‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، نشان می‌داد شهید سید حسن نصرالله قرار است با برخی فرماندهان نظامی در لبنان و جانشین احتمالی خود «علی کرکی» دیدار کند. مأموران موساد با قبول اینکه این عملیات خطرات بسیار بالایی خواهد داشت و احتمال مرگ ۵۰ درصدی وجود دارد، توانستند تجهیزات پیشرفته‌ای را در نقاط مشخص نصب کنند و بدون لو رفتن عملیات را به پایان رساندند.

این منبع افزود: این تجهیزات توسط بخش توسعه تسلیحات وزارت جنگ اسرائیل و با همکاری شرکت‌های رافائل و ال‌بیت ساخته شده بود که امکان انجام حملات دقیق و عمیق زیرزمینی را فراهم می‌کرد.

طبق ادعای منبع مذکور، این فناوری پیشرفته که پیش از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ توسعه یافته بود، علاوه بر لبنان، برای هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران نیز طراحی شده بود.

در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی مقر حزب‌الله لبنان را با ده جنگنده، شامل اف-۱۵ آی و اف-۱۶ آی، ۸۳ بمب سنگرشکن بمباران کرد. یوآف گالانت، وزیر جنگ وقت رژیم اسرائیل دستور داده بود به منظور تضمین موفقیت عملیات ترور، تعداد بمب‌ها دو برابر شود.

