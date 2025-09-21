خبرگزاری کار ایران
جدال در کابینه نتانیاهو پس از شکست عملیات ترور در دوحه؛ قطر به بازیگر کلیدی منطقه تبدیل شد

جدال در کابینه نتانیاهو پس از شکست عملیات ترور در دوحه؛ قطر به بازیگر کلیدی منطقه تبدیل شد
حمله ناکام اسرائیل به هیئت حماس در قطر، نه تنها طوفانی در درون کابینه افراطی نتانیاهو به پا کرد، بلکه جایگاه این کشور کوچک خلیج‌فارس را به عنوان یک بازیگر اصلی و تاثیرگذار در معادلات منطقه‌ای تقویت کرد. آیا تل‌آویو در دام خودساخته افتاده است؟

به گزارش ایلنا، پس از حمله ناکام اسرائیل به رهبران هیئت حماس در دوحه، بحث و جدال‌ها در کابینه بنیامین نتانیاهو بالا گرفته است. "میری ریگیف "وزیر حمل‌ونقل رژیم اسرائیل، در جلسه‌ کابینه که جمعه گذشته برگزار شد، دستگاه امنیت داخلی (شاباک) را به خاطر ناکامی در عملیات ترور رهبران حماس در دوحه مورد انتقاد شدید قرار داد. هدف این عملیات که حدود ده روز پیش انجام شد، ترور رهبران هیئتی از حماس در پایتخت قطر بود اما به شکست انجامید.

ریگیف با طرح پرسشی جنجالی از چرایی سپردن این ماموریت به شاباک به جای موساد، گفت: «چرا این عملیات را شاباک انجام داد، نه موساد؟»

در مقابل، دستیار رئیس شاباک ضمن دفاع از عملکرد این دستگاه جاسوسی، گفت که شاباک مسئول پیگیری فعالیت‌های حماس در خارج از اسرائیل است و به موفقیت‌هایی مانند ترور "صالح العاروری " در لبنان اشاره کرد. با این حال او به وجود نواقص و کاستی‌هایی اذعان کرد که در حال بررسی و تحقیق است.

"دیوید بارنیا " رئیس موساد نیز از شاباک حمایت کرد و گفت: «اگر موساد مسئول این عملیات بود، به همان نتیجه می‌رسیدیم.»

در پی این اتفاقات، انتقادات نسبت به حمله اسرائیل به قطر افزایش یافته است. "ایلی فودا " استاد مطالعات اسلامی و خاورمیانه در دانشگاه عبری و عضو هیئت اجرایی سازمان «میتافیم» در امور منطقه‌ای، در مقاله‌ای نوشته است که این عملیات هرچند شکست خورده بود اما از نظر هزینه و فایده، ضررهای آن بیش از سودهایش بوده است. او تأکید کرد که این اقدام باعث شده اسرائیل به طرفی غیرقابل اعتماد تبدیل شود، به ویژه که در سال‌های اخیر روابط پشت‌پرده و اعتماد قابل توجهی میان اسرائیل و بسیاری از کشورهای خلیج‌فارس از جمله قطر شکل گرفته بود.

فودا افزود مخالفت رئیس موساد با این عملیات، حتی در زمان فعلی، چندان دور از انتظار نبود.

در همین حال، روزنامه «معاریو» گزارش داد که این حمله اسرائیل نتیجه‌ای معکوس داشت و باعث تقویت جایگاه قطر در عرصه سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه شد. نویسنده گزارش، "عنات هوشبرگ ماروم " تاکید کرده که این حمله که هدفش تضعیف نقش قطر بود، به صورت «متناقضی» باعث افزایش نفوذ و اعتبار دوحه شد و موقعیت آن را به عنوان میانجی کلیدی در بحران‌های منطقه تثبیت کرد.

 

