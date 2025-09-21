خبرگزاری کار ایران
انگلیس امروز به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام می‌کند

انگلیس امروز به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام می‌کند
منابع آگاه گزارش دادند که انگلیس تصمیم دارد امروز -یکشنبه- به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، منابع آگاه گزارش دادند که انگلیس تصمیم دارد امروز -یکشنبه- به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کند.

انتظار می‌رود «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس، امروز این موضوع را اعلام کند.

وی پیش‌تر در ماه جولای گفته بود که دولت انگلیس چنین اقدامی را در صورت عدم پایبندی اسرائیل به برخی شرایط انجام خواهد داد.

استارمر از دولت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواسته بود تا برای پایان دادن به «وضعیت فاجعه‌بار در غزه» گام‌های جدی بردارد؛ از جمله اعلام آتش‌بس، تعهد به صلحی پایدار، اجازه ازسرگیری کمک‌های سازمان ملل و خودداری از الحاق کرانه باختری.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی بر مخالفت قاطع خود با این موضع تأکید کرده است.

نتانیاهو نیز مدعی شده است که استارمر در حال پاداش دادن به حماس و مجازات قربانیان آن است. 

 

 

