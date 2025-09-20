خبرگزاری کار ایران
عبداللطیف رشید عازم آمریکا شد

رئیس‌جمهور عراق در راس یک هیئت عالی رتبه برای مشارکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل عازم آمریکا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «عبداللطیف رشید»، رئیس جمهور عراق عازم آمریکا شد.

بر اساس بیانیه ریاست جمهوری عراق، رشید برای مشارکت در هشتادمین دور از نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل که در نیویورک برگزار می‌شود، به امریکا سفر کرد.

یک هیئت عالی رتبه شامل «فؤاد حسین»، وزیر خارجه، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، مشاور امنیت ملی و دیگر مقامات عراقی، رشید را در این سفر همراهی می‌کنند.

