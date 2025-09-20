ترامپ:
احتمال تعطیلی دولت وجود دارد
رئیس جمهور آمریکا، روز گذشته -جمعه- پس از رد لایحه بودجه موقت دولت فدرال توسط سنا، احتمال تعطیلی دولت فدرال را رد نکرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک پ، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روز گذشته -جمعه- پس از رد لایحه بودجه موقت دولت فدرال توسط سنا، احتمال تعطیلی دولت فدرال را رد نکرد.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما به مذاکره با دموکراتها ادامه خواهیم داد، اما فکر میکنم این میتواند منجر به تعطیلی دولت برای مدتی شود.»
سنا روز جمعه با ۴۴ رأی موافق و ۴۸ رأی مخالف، به لایحه بودجه موقت که قرار بود تا ۲۱ نوامبر بودجه سازمانهای فدرال را تأمین کند، رأی منفی داد.