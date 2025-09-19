نماینده بریتانیا در سازمان ملل:
از رأی منفی به لغو دائم تحریمهای ایران استقبال میکنیم
نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از رأی شورای امنیت مبنی بر مخالفت با لغو دائمی تحریمهای بینالمللی علیه ایران گفت که قطعنامه امروز گامی کلیدی در روند بازگشت تحریمهاست که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعیین شده است.
به گزارش ایلنا، «باربارا وودوارد» نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از رأی شورای امنیت مبنی بر مخالفت با لغو دائمی تحریمهای بینالمللی علیه ایران، گفت که از نتیجه این رأیگیری استقبال میکند.
وی با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هستهای ایران، افزود: «بریتانیا متعهد است راهحل دیپلماتیک را پیگیری کند تا اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هستهای نخواهد بود».
وودوارد در ادامه ادعاهای خود بدون اشاره به بدعهدیهای طرف غربی، گفت: «به همین دلیل، در تاریخ ۲۸ آگوست، بریتانیا، فرانسه و آلمان، عدم پایبندی آشکار و عامدانه ایران را به این شورا اعلام کردند».