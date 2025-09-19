خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده بریتانیا در سازمان ملل:

از رأی منفی به لغو دائم تحریم‌های ایران استقبال می‌کنیم

از رأی منفی به لغو دائم تحریم‌های ایران استقبال می‌کنیم
کد خبر : 1688232
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از رأی شورای امنیت مبنی بر مخالفت با لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفت که قطعنامه امروز گامی کلیدی در روند بازگشت تحریم‌هاست که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، «باربارا وودوارد» نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از رأی شورای امنیت مبنی بر مخالفت با لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، گفت که از نتیجه این رأی‌گیری استقبال می‌کند. 

گفت که قطعنامه امروز گامی کلیدی در روند بازگشت تحریم‌هاست که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعیین شده است.

وی با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، افزود: «بریتانیا متعهد است راه‌حل دیپلماتیک را پیگیری کند تا اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای نخواهد بود».

وودوارد در ادامه ادعاهای خود بدون اشاره به بدعهدی‌های طرف غربی، گفت: «به همین دلیل، در تاریخ ۲۸ آگوست، بریتانیا، فرانسه و آلمان، عدم پایبندی آشکار و عامدانه ایران را به این شورا اعلام کردند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی