نماینده چین در شورای امنیت:
رویکرد شتابزده درباره بازگشت تحریمهای ایران، غیرسازنده است
نماینده دائم چین در شورای امنیت سازمان ملل، پیش از رأیگیری درباره لغو دائمی تحریمهای بینالمللی علیه ایران، در اظهاراتی نسبت به اینکه آیا سه کشور اروپایی اساساً حق دارند سازوکار بازگشت خودکار تحریمها علیه ایران را فعال کنند، ابراز تردید کرد.
وی تأکید کرد: «چین معتقد است که در چنین شرایطی، شتابزده پیش بردن رأیگیری درباره پیشنویس قطعنامه میتواند موجب تشدید تقابل شود و به حلوفصل مسئله کمکی نخواهد کرد
فو همچنین با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، آن را غیرقابل قبول خواند.