خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده چین در شورای امنیت:

رویکرد شتاب‌زده درباره بازگشت تحریم‌های ایران، غیرسازنده است

رویکرد شتاب‌زده درباره بازگشت تحریم‌های ایران، غیرسازنده است
کد خبر : 1688223
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده دائم چین در شورای امنیت سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری درباره لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، در اظهاراتی نسبت به این‌که آیا سه کشور اروپایی اساساً حق دارند سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران را فعال کنند، ابراز تردید کرد.

به گزارش ایلنا، «فو کونگ» نماینده دائم چین در شورای امنیت سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری درباره لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، در اظهاراتی نسبت به این‌که آیا سه کشور اروپایی اساساً حق دارند سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران را فعال کنند، ابراز تردید کرد. 

وی تأکید کرد: «چین معتقد است که در چنین شرایطی، شتاب‌زده پیش بردن رأی‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه می‌تواند موجب تشدید تقابل شود و به حل‌وفصل مسئله کمکی نخواهد کرد

فو همچنین با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، آن را غیرقابل قبول خواند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی