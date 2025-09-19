خبرگزاری کار ایران
اجازه حضور نظامی مجدد آمریکا در افغانستان را نخواهیم داد

وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه گفت که به هیچ وجه اجازه حضور نظامی مجدد آمریکا در افغانستان را نخواهند داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه گفت که به هیچ وجه اجازه حضور نظامی مجدد آمریکا در افغانستان را نخواهند داد.

«زاکر جلالی» سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت: «افغانستان و آمریکا می‌توانند روابط سیاسی و اقتصادی خود را بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک حفظ کنند، بدون اینکه آمریکایی‌ها در افغانستان پایگاه نظامی داشته باشد».

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته گفته بود که با توجه به موقعیت راهبردی پایگاه هوایی بگرام در نزدیکی مرزهای چین، واشنگتن به دنبال بازگرداندن حضور نظامی خود در این پایگاه  است. 

