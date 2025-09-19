اوربان:
آنتیفا را بهعنوان سازمان تروریستی طبقهبندی میکنیم
مجارستان اعلام کرد که گروه ضدفاشیستی آنتیفا را بهعنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مجارستان اعلام کرد که گروه ضدفاشیستی آنتیفا را بهعنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی میکند.
«ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، اعلام کرد که این کشور سیاست اعلام شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا را تکرار خواهد کرد و آنتیفا را یک سازمان تروریستی اعلام خواهد کرد.
اوربان، یک پوپولیست راستگرا و متحد قوی ترامپ، امروز -جمعه- در مصاحبهای با رادیوی دولتی گفت که از اعلام ترامپ مبنی بر قصدش برای تعیین آنتیفا به عنوان یک «سازمان تروریستی بزرگ» در ایالات متحده «خوشحال» است.
اوربان گفت: «آنتیفا در واقع یک سازمان تروریستی است. در مجارستان نیز زمان آن فرا رسیده است که ما سازمانهایی مانند آنتیفا را به عنوان سازمانهای تروریستی طبقهبندی کنیم، به پیروی از مدل آمریکایی.»