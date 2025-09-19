خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوربان:

آنتیفا را به‌عنوان سازمان تروریستی طبقه‌بندی می‌کنیم

آنتیفا را به‌عنوان سازمان تروریستی طبقه‌بندی می‌کنیم
کد خبر : 1688151
لینک کوتاه کپی شد.

مجارستان اعلام‌ کرد که گروه ضدفاشیستی آنتیفا را به‌عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مجارستان اعلام‌ کرد که گروه ضدفاشیستی آنتیفا را به‌عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی می‌کند.

«ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، اعلام کرد که این کشور سیاست اعلام شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا  را تکرار خواهد کرد و آنتیفا را یک سازمان تروریستی اعلام خواهد کرد.

اوربان، یک پوپولیست راست‌گرا و متحد قوی ترامپ، امروز -جمعه- در مصاحبه‌ای با رادیوی دولتی گفت که از اعلام ترامپ مبنی بر قصدش برای تعیین آنتیفا به عنوان یک «سازمان تروریستی بزرگ» در ایالات متحده «خوشحال» است.

اوربان گفت: «آنتیفا در واقع یک سازمان تروریستی است. در مجارستان نیز زمان آن فرا رسیده است که ما سازمان‌هایی مانند آنتیفا را به عنوان سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی کنیم، به پیروی از مدل آمریکایی.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی