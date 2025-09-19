زاخارووا:
اتهامات علیه روسیه درباره تنشزایی در لهستان بیاساس است
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که اتهامات علیه روسیه مبنی بر تلاش برای تحریک و تشدید عمدی تنش در مورد حادثه پهپاد در لهستان بیاساس است.
وبسایت رسمی وزارت امور خارجه روسیه به نقل از زاخارووا نوشت: «این بار، اتهامات علیه روسیه مبنی بر تلاش برای تحریک و تشدید عمدی تنش بیاساس است.»
وی ادامه داد: «هیچ شرایط خاصی ذکر نشده که نیت بدخواهانه نسبت داده شده به کشور ما را توضیح دهد. عجله برای مسئول دانستن روسیه در این حادثه و امتناع قاطع مقامات لهستانی از پذیرش مشاورههای ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه، نشاندهنده عدم علاقه کامل به کشف حقیقت در مورد این حادثه است.»