خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زاخارووا:

اتهامات علیه روسیه درباره تنش‌زایی در لهستان بی‌اساس است

اتهامات علیه روسیه درباره تنش‌زایی در لهستان بی‌اساس است
کد خبر : 1688141
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که اتهامات علیه روسیه مبنی بر تلاش برای تحریک و تشدید عمدی تنش در مورد حادثه پهپاد در لهستان بی‌اساس است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه،  اظهار داشت که اتهامات علیه روسیه مبنی بر تلاش برای تحریک و تشدید عمدی تنش در مورد حادثه پهپاد در لهستان بی‌اساس است.

وب‌سایت رسمی وزارت امور خارجه روسیه به نقل از زاخارووا نوشت: «این بار، اتهامات علیه روسیه مبنی بر تلاش برای تحریک و تشدید عمدی تنش بی‌اساس است.»

وی ادامه داد: «هیچ شرایط خاصی ذکر نشده که نیت بدخواهانه نسبت داده شده به کشور ما را توضیح دهد. عجله برای مسئول دانستن روسیه در این حادثه و امتناع قاطع مقامات لهستانی از پذیرش مشاوره‌های ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه، نشان‌دهنده عدم علاقه کامل  به کشف حقیقت در مورد این حادثه است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی