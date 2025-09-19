به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که اتهامات علیه روسیه مبنی بر تلاش برای تحریک و تشدید عمدی تنش در مورد حادثه پهپاد در لهستان بی‌اساس است.

وب‌سایت رسمی وزارت امور خارجه روسیه به نقل از زاخارووا نوشت: «این بار، اتهامات علیه روسیه مبنی بر تلاش برای تحریک و تشدید عمدی تنش بی‌اساس است.»

وی ادامه داد: «هیچ شرایط خاصی ذکر نشده که نیت بدخواهانه نسبت داده شده به کشور ما را توضیح دهد. عجله برای مسئول دانستن روسیه در این حادثه و امتناع قاطع مقامات لهستانی از پذیرش مشاوره‌های ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه، نشان‌دهنده عدم علاقه کامل به کشف حقیقت در مورد این حادثه است.»

