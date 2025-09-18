وزرای دفاع شورای همکاری خلیج فارس:
با حمله اسرائیل به قطر مقابله میکنیم
وزرای دفاع شورای همکاری خلیج فارس وعده دادند که با حمله رژیم صهیونیست به قطر مقابله کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزره، «جاسم محمد البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، گفت که حمله رژیم صهیونیستی به دوحه، نقض فاحش حاکمیت قطر بود.
البدوی در یک کنفرانس خبری گفت: «حملات اسرائیل حملهای علیه قطر و همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محسوب میشود. طبق توافقنامه دفاعی مشترک، ما تبادل اطلاعات، آموزش و رزمایشهای نظامی مشترک را افزایش خواهیم داد».
روسای دفاعی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، در نشست دوحه توافق کردند که همکاری شورا را برای مقابله با هرگونه تهدیدی ارتقا داده و تقویت کنند.