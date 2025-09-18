حماس:
خواستار ادامه و تشدید جنبش جهانی در همبستگی با غزه هستیم
حماس خواستار ادامه و تشدید همبستگی جهانی با غزه شده و اقدامات اسرائیل در نسلکشی و گرسنگی دادن را محکوم کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،
در بیانیه این جنبش آمده است: «ما خواستار ادامه و تشدید جنبش جهانی در همبستگی با غزه، در رد تجاوز اشغالگران و جنایات نسلکشی و گرسنگی دادن به بیش از دو میلیون نفر در محاصره نوار غزه هستیم.»
در این بیانیه آمده است: «در پاسخ به تشدید وحشیانه درگیریها که با تخریب برجها و ساختمانها در شهر غزه، بمباران شبانهروزی آنها و آوارگی اجباری ساکنان آنها نمایان میشود.»