در حال بررسی پیشنهادات اتحادیه اروپا برای تحریم اسرائیل هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، « استفان کورنلیوس»، سخنگوی دولت آلمان امروز -چهارشنبه- گفت که دولت هنوز درباره پیشنهادات اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه اسرائیل به دلیل جنگ آن علیه غزه به تصمیم نهایی نرسیده است.

وی در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: «ما از طرح‌های تحریم آگاه هستیم. کمیسیون اروپا چندین روز است که در حال بحث در مورد آنها است. آنها امروز ارائه خواهند شد و دولت آلمان هنوز در مورد آنها به تصمیم نهایی نرسیده است.»

