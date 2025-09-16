کمیسیون اروپا، رژیم صهیونیستی را تحریم میکند
کمیسیون اروپا روزآینده-چهارشنبه- تحریمهایی علیه رژیم صهیونیستی ارائه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، کمیسیون اروپا روزآینده-چهارشنبه- به دنبال افزایش جنایتهای رژیم صهیوینستی در غزه، تحریمهایی را علیه این رژیم ارائه خواهد کرد.
«پائولا پینهو» سخنگوی کمیسیون اروپا امروز گفت: «فردا، در جلسه کالج، اعضای کمیسیون مجموعهای از اقدامات را علیه اسرائیل تصویب خواهند کرد».
این طرح شامل تعلیق برخی از مفاد تجاری تحت توافقنامه اروپا-مدیترانه اتحادیه اروپا و اسرائیل و تحریم وزرای افراطی دولت و شهرکنشینان خشونتطلب است.