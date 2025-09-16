حمله اسرائیل به دوحه بر امنیت کل خاورمیانه نیز تأثیر خواهد گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوگنی اوستینوف»، رئیس میز حقوق بشر و مسائل بشردوستانه در نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت که حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، نه تنها بر وضعیت نوار غزه، بلکه بر امنیت کل خاورمیانه نیز تأثیر خواهد گذاشت.

وی در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از حملات اسرائیل به قطر گفت: «بدیهی است که حمله اسرائیل جدی‌ترین عواقب را هم برای وضعیت غزه و هم برای امنیت منطقه وسیع خاورمیانه خواهد داشت.»

وی تأکید کرد که طرف روسی «حمله اسرائیل در نهم سپتامبر به یک مجتمع مسکونی در دوحه را که بنا به گزارش‌ها اعضای ارشد رهبری جنبش حماس فلسطین که در آنجا بودند را هدف قرار داده بود، به شدت محکوم می‌کند.»

انتهای پیام/