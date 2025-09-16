وزارت خارجه آلمان:
تصرف شهر غزه کاملا اشتباه است
وزارت امور خارجه آلمان گسترش عملیات زمینی اسرائیل برای تصرف شهر غزه را محکوم و تاکید کرد که این عملیات کاملا در مسیر اشتباهی است.
«یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان گفت که برلین فورا از دولت اسرائیل و همه طرفهای در تماس با جنبش حماس درخواست میکند تا به مسیر مذاکرات آتشبس و دستیابی به توافقی برای آزادی اسرا بازگردند.
«بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل، در بحبوحه درخواستها برای تخلیه شهر غزه، تأیید کرد که ارتش اسرائیل عملیات نظامی گستردهای را در شهر غزه آغاز کرده است.
به گزارش یدیعوت آحارونوت، نتانیاهو در آغاز جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی خود گفت: «ما عملیات گستردهای را در غزه آغاز کردهایم و در مرحله حساسی قرار داریم».