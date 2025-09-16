واکنش لندن به حمله جدید اسرائیل به نوار غزه

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «ایوت کوپر»، وزیر امور خارجه انگلیس تصریح کرد که حمله جدید اسرائیل به غزه تنها به خونریزی بیشتر و مرگ غیرنظامیان بی‌گناه منجر خواهد شد.

کوپر در این بیانیه گفت: «عملیات جدید اسرائیل در غزه جان گروگان‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد».



«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، در بحبوحه درخواست‌ها برای تخلیه شهر غزه، تأیید کرد که ارتش اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در شهر غزه آغاز کرده است.

به گزارش یدیعوت آحارونوت، نتانیاهو در آغاز جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی خود گفت: «ما عملیات گسترده‌ای را در غزه آغاز کرده‌ایم و در مرحله حساسی قرار داریم».

