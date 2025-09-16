آغاز عملیات ارتش رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آکسیوس گزارش داد که ارتش اسرائیل حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد.

بنا به گزارش آکسیوس، ارتش اسرائیل روز گذشته -دوشنبه- حمله زمینی خود را برای تصرف شهر غزه، بزرگترین مرکز شهری این منطقه محصور، آغاز کرد.

ارتش اسرائیل بلافاصله به درخواست اظهار نظر در مورد این اقدام گزارش شده که پس از هفته‌ها حملات شدید اسرائیل به این شهر انجام می‌شود، پاسخی نداد.

‌نخست‌وزیر اسرائیل‌ ماه گذشته به ارتش دستور داد تا شهر غزه را تصرف کنند.

