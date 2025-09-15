نتانیاهو اذعان کرد:
اسرائیل ممکن است در وضعیت انزوای بینالمللی و اقتصادی قرار بگیرد
نخستوزیر رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- اذعان کرد که «اسرائیل ممکن است در وضعیت انزوای بینالمللی و اقتصادی قرار بگیرد».
به گزارش ایلنا به نقل از الیمادین، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- اذعان کرد که «اسرائیل ممکن است در وضعیت انزوای بینالمللی و اقتصادی قرار بگیرد».
نتانیاهو افزود: «دولتهای دشمن سرمایهگذاریهای هنگفتی برای تأثیرگذاری در شبکههای اجتماعی انجام میدهند و این ما را در نوعی انزوا قرار میدهد».
وی که در کنفرانس مدیرکل حسابداری وزارت دارایی سخن میگفت، به چالشهای سیاسی و اقتصادی پیشِروی اسرائیل در دوران پس از جنگ پرداخت و تأکید کرد که خطر واقعیِ تحریمهای اقتصادی و محدودیت در واردات سلاح و قطعات یدکی وجود دارد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی خواستار توسعه توان تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج شد و بر ضرورت فوریِ کاهش بوروکراسی تأکید کرد.
پیشتر شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل وضعیت کنونی این رژیم را «سونامی سیاسی» توصیف کرده و تأکید کرده بود که انزوای اسرائیل پس از «حمله ناکام به قطر» شدت گرفته است.
این شبکه افزود: «کشورهایی که خود را دوست اسرائیل میدانستند و به آیندهای مشترک با آن میاندیشیدند، مانند عربستان سعودی، مصر و اردن، اکنون بیش از پیش به سمت ایران متمایل شدهاند و دیگر مطمئن نیستند اسرائیل شریک قابل اعتمادی باشد».