به گزارش ایلنا به نقل از الیمادین، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- اذعان کرد که «اسرائیل ممکن است در وضعیت انزوای بین‌المللی و اقتصادی قرار بگیرد».

نتانیاهو افزود: «دولت‌های دشمن سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی برای تأثیرگذاری در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند و این ما را در نوعی انزوا قرار می‌دهد».

وی که در کنفرانس مدیرکل حسابداری وزارت دارایی سخن می‌گفت، به چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیشِ‌روی اسرائیل در دوران پس از جنگ پرداخت و تأکید کرد که خطر واقعیِ تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در واردات سلاح و قطعات یدکی وجود دارد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستار توسعه توان تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج شد و بر ضرورت فوریِ کاهش بوروکراسی تأکید کرد.

پیش‌تر شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل وضعیت کنونی این رژیم را «سونامی سیاسی» توصیف کرده و تأکید کرده بود که انزوای اسرائیل پس از «حمله ناکام به قطر» شدت گرفته است.

این شبکه افزود: «کشورهایی که خود را دوست اسرائیل می‌دانستند و به آینده‌ای مشترک با آن می‌اندیشیدند، مانند عربستان سعودی، مصر و اردن، اکنون بیش از پیش به سمت ایران متمایل شده‌اند و دیگر مطمئن نیستند اسرائیل شریک قابل اعتمادی باشد».

انتهای پیام/