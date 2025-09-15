وزارت بهداشت غزه: بیماران در «مثلث وحشت» گرفتار شدهاند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه هشدار داد که بیماران در این منطقه محاصرهشده در «مثلث وحشت: گرسنگی، بمباران و محرومیت از درمان» گیر افتادهاند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که تیمهای پزشکی در بیمارستانها با توجه به ذخایر خالی داروها و آزمایشهای حیاتی، نمیتوانند به ارائه پشتیبانی نجاتبخش ادامه دهند.
در این بیانیه آمده است: «وزارت بهداشت در نیازهای پزشکی فوری و نجاتبخش، آخرین نفسهای خود را میکشد. بسیاری از بیماران و مجروحان با لحظات بحرانی با نتایج غیرقابل پیشبینی روبرو هستند.»