خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت بهداشت غزه: بیماران در «مثلث وحشت» گرفتار شده‌اند

وزارت بهداشت غزه: بیماران در «مثلث وحشت» گرفتار شده‌اند
کد خبر : 1686328
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت غزه هشدار داد که بیماران در این منطقه محاصره‌شده در «مثلث وحشت: گرسنگی، بمباران و محرومیت از درمان» گیر افتاده‌اند.

به گزارش‌ ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه هشدار داد که بیماران در این منطقه محاصره‌شده در «مثلث وحشت: گرسنگی، بمباران و محرومیت از درمان» گیر افتاده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌های پزشکی در بیمارستان‌ها با توجه به ذخایر خالی داروها و آزمایش‌های حیاتی، نمی‌توانند به ارائه پشتیبانی نجات‌بخش ادامه دهند.

در این بیانیه آمده است: «وزارت بهداشت در نیازهای پزشکی فوری و نجات‌بخش، آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. بسیاری از بیماران و مجروحان با لحظات بحرانی با نتایج غیرقابل پیش‌بینی روبرو هستند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی