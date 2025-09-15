به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز -دوشنبه- در شصت و نهمین اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانساز امضای توافقنامه با ایران خبر داد.

گروسی گفت: «ما با ایران توافق‌نامه‌ای امضا کردیم که مراحل فنی لازم برای از سرگیری اقدامات ضروری در این کشور را مشخص می‌کند».

شصت و نهمین اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور مسوولان عالی‌رتبه و نمایندگان کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز محمد اسلامی رییس سازمان انرژی کشورمان آغاز به‌کار کرد.



در این کنفرانس بیانیه ملی کشورمان توسط محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی قرائت شد.



شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 24 تا 28 شهریورماه در وین برگزار می‌شود.

نشست مشترک «سید عباس عراقچی» و »بدر عبدالعاطی» وزیران امور خارجه ایران و مصر با گروسی سه شنبه گذشته در قاهره برگزار شد.

