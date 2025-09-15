گروسی:
با ایران توافقنامهای برای از سرگیری همکاریها امضا کردیم
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از امضای توافقنامه با ایران برای از سرگیری اقدامات ضروری در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز -دوشنبه- در شصت و نهمین اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانساز امضای توافقنامه با ایران خبر داد.
گروسی گفت: «ما با ایران توافقنامهای امضا کردیم که مراحل فنی لازم برای از سرگیری اقدامات ضروری در این کشور را مشخص میکند».
شصت و نهمین اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور مسوولان عالیرتبه و نمایندگان کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نیز محمد اسلامی رییس سازمان انرژی کشورمان آغاز بهکار کرد.
در این کنفرانس بیانیه ملی کشورمان توسط محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی قرائت شد.
شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از 24 تا 28 شهریورماه در وین برگزار میشود.
نشست مشترک «سید عباس عراقچی» و »بدر عبدالعاطی» وزیران امور خارجه ایران و مصر با گروسی سه شنبه گذشته در قاهره برگزار شد.