خبرگزاری کار ایران
مشاور امنیت ملی عراق:

اردوگاه «الهول» مانند یک بمب ساعتی است

مشاور امنیت ملی عراق گفت اردوگاه «الهول» در سوریه همچنان مانند یک بمب ساعتی است.

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، «قاسم الأعرجی» مشاور امنیت ملی عراق گفت اردوگاه «الهول» در استان الحسکه سوریه که اعضای داعش و خانواده‌های آنان را در خود جای داده است، همچنان یک تهدید امنیتی و حتی بمب ساعتی است و عراق برای تعطیل کردن کامل آن تلاش می‌کند.

الأعرجی امروز دوشنبه به شبکه خبری رووداو گفت:  «هماهنگی‌هایی بین عراق و اتحادیه اروپا و امریکا برای تعطیل کردن اردوگاه الهول وجود دارد و ما تلاش می‌کنیم کشورها را تشویق کنیم شهروندانشان را از این اردوگاه خارج کنند.»

وی افزود : «عراق در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانسی بین‌المللی درباره اردوگاه الهول برگزار خواهد کرد تا کشورها را تشویق کند شهروندانشان را از این اردوگاه خارج کنند. وی افزود، هم اکنون شهروندان ۴۲ کشور جهان در این اردوگاه به سر می‌برند.»

