چین برای فشار بر تایوان واقعیت‌های جنگ جهانی را تحریف می‌کند

سفارت آمریکا در تایوان اعلام کرد که چین جهت فشار بر تایوان، واقعیت‌های جنگ‌ جهانی دوم را تحریف می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سفارت آمریکا در ‌تایپه‌ اعلام کرد که چین عمدا اسناد مربوط به دوران جنگ جهانی دوم را تحریف می‌کند تا تایوان را تحت فشار قرار داده و منزوی کند، زیرا این توافقات هیچ تعیین‌کننده‌ای در مورد وضعیت سیاسی نهایی این جزیره نداشته‌اند.

هشتادمین سالگرد پایان جنگ با اختلاف نظر شدیدی میان تایپه و «پکن» در مورد معنای تاریخی گسترده‌تر و اهمیت آن در دنیای امروز همراه بوده است

دولت پکن می‌گوید اسنادی مانند «اعلامیه قاهره» و «اعلامیه پوتسدام» از ادعاهای قانونی آن مبنی بر حاکمیت بر این جزیره پشتیبانی می‌کنند، زیرا در متن آنها آمده است که تایوان قرار بود به حاکمیت چین بازگردانده شود، چرا که تایوان در آن زمان مستعمره ژاپن بود.

دولت چین در آن زمان جمهوری چین بود که در سال ۱۹۴۹ پس از شکست در جنگ داخلی بعدی با کمونیست‌های «مائو زدونگ» به تایوان گریخت.

 

