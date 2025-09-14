خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز به کار نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه

آغاز به کار نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه
کد خبر : 1685881
لینک کوتاه کپی شد.

نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه برای بررسی حمله رژیم صهیونیستی به قطر، آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی امروز -یکشنبه- در دوحه برای بررسی حمله رژیم صهیونیستی به قطر، آغاز شد.

اجلاس اضطراری وزرای  خارجه اسلامی-عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار می‌شود.

این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی و عربی است که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی