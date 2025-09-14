آغاز به کار نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه
نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه برای بررسی حمله رژیم صهیونیستی به قطر، آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی امروز -یکشنبه- در دوحه برای بررسی حمله رژیم صهیونیستی به قطر، آغاز شد.
اجلاس اضطراری وزرای خارجه اسلامی-عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار میشود.
این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی و عربی است که برای روز دوشنبه برنامهریزی شده است