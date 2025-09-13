خبرگزاری کار ایران
مقام‌های کاراکاس:

حمله ناو جنگی آمریکا به کشتی ونزوئلا، غیرقانونی و خصمانه بود

حمله ناو جنگی آمریکا به کشتی ونزوئلا، غیرقانونی و خصمانه بود
وزارت خارجه ونزوئلا امروز -شنبه- حمله ناو جنگی آمریکایی «یواس‌اس جیسون دونهام» به یک کشتی ماهی‌گیری ونزوئلایی و بازداشت ۹ ماهیگیر در دریای کارائیب را محکوم کرده و آن را اقدامی «غیرقانونی و خصمانه» خواند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزارت خارجه ونزوئلا امروز -شنبه- حمله ناو جنگی آمریکایی «یواس‌اس جیسون دونهام» به یک کشتی ماهی‌گیری ونزوئلایی و بازداشت ۹ ماهیگیر در دریای کارائیب را محکوم کرده و آن را اقدامی «غیرقانونی و خصمانه» خواند.

در بیانیه وزارت خارجه ونزوئلا آمده است که این حادثه در ۴۸ مایلی شمال‌شرقی جزیره «لا بلانکویلا» و در محدوده اقتصادی انحصاری ونزوئلا رخ داد.

بر اساس این گزارش، ناوشکن آمریکایی ۱۸ تفنگدار مجهز به سلاح‌های سنگین را به کشتی «کارمن روزا» اعزام کرد. آنها پس از سوار شدن، این کشتی را برای هشت ساعت در اختیار گرفتند و ارتباطات ماهیگیران را قطع کردند. این اقدامی که فعالیت قانونی آنها در صید ماهی را مختل کرد.

کاراکاس این اقدام را «تحریکی مستقیم با استفاده از ابزارهای نظامی افراطی و غیرمشروع» توصیف کرد و تأکید کرد که ونزوئلا در برابر هرگونه تعرض، از حاکمیت و امنیت آب‌های خود دفاع خواهد کرد.

 

