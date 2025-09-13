به گزارش ایلنا به نقل از الرای، «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن در تماس با «ایوت کوپر»، همتای انگلیسی خود بر اهمیت افزایش همکاری‌ها و هماهنگی‌ها در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

دو طرف در این مکالمه تلفنی همچنین تحولات غزه را بررسی و بر ضرورت تشدید تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس دائمی و فراگیر و نیز لزوم بازگشایی تمامی گذرگاه‌ها برای ورود کمک‌های بشردوستانه کافی و فوری به این منطقه تأکید کردند.

وزرای خارجه اردن و انگلیس تصریح کردند که غزه با یک فاجعه انسانی بی‌سابقه روبرو است که ناشی از حملات اخیر بوده و وضعیت را وخیم‌تر کرده است.

