گفتوگوی وزرای خارجه اردن و انگلیس با محوریت غزه
وزیر خارجه اردن در تماسی تلفنی با وزیر خارجه انگلیس گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الرای، «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن در تماس با «ایوت کوپر»، همتای انگلیسی خود بر اهمیت افزایش همکاریها و هماهنگیها در زمینههای مختلف تأکید کرد.
دو طرف در این مکالمه تلفنی همچنین تحولات غزه را بررسی و بر ضرورت تشدید تلاشها برای دستیابی به آتشبس دائمی و فراگیر و نیز لزوم بازگشایی تمامی گذرگاهها برای ورود کمکهای بشردوستانه کافی و فوری به این منطقه تأکید کردند.
وزرای خارجه اردن و انگلیس تصریح کردند که غزه با یک فاجعه انسانی بیسابقه روبرو است که ناشی از حملات اخیر بوده و وضعیت را وخیمتر کرده است.