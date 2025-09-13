ترامپ:
ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کند
رئیس جمهور آمریکا از کشورهای عضو ناتو خواست تا قبل از اعمال تحریمهای آمریکا، خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در صورتی که همه کشورهای ناتو موافقت کنند که خرید نفت روسیه را به طور کامل متوقف و تحریمهای خود را اعمال کنند، آماده اعمال تحریمهای گسترده علیه روسیه است.
ترامپ در پلتفرم تروث سوشال افزود: «من آمادهام که تحریمهای گستردهای را علیه روسیه اعمال کنم، زمانی که همه کشورهای ناتو با این اقدام موافقت و شروع به انجام همین کار کنند و زمانی که همه کشورهای ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند».
وی افزود: «خرید نفت روسیه توسط برخی کشورها تکان دهنده بود و موقعیت مذاکره آنها با مسکو را به شدت تضعیف میکند».
ترامپ گفت: «اگر ناتو آنچه را که من میگویم انجام دهد، جنگ به سرعت پایان خواهد یافت. در غیر این صورت، شما وقت، انرژی و پول ایالات متحده را هدر میدهید».