دیپلمات روس::
زلنسکی تمایلی به صلح ندارد
دیپلمات ارشد روس گفت که رد پیشنهاد سفر به روسیه از سوی رئیسجمهور اوکراین نشانه عدم تمایل وی به دستیابی به صلح است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رودیون میروشنیک»، دیپلمات ارشد روس در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت که «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور روسهی برای سفر احتمالی خود به مسکو از سوی «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه قویترین تضامین امنیتی را دریافت کرده است.
وی در اظهار نظر درباره اینکه عدم سفر زلنسکی به مسکو نشانگر چیست گفت: «نشانگر عدم تمایل برای دستیابی به توافق است».
دیپلمات ارشد روسیه اظهار داشت: «زلنسکی صلح نمیخواهد، او میتواند هر پیشنهاد یا بیانیهای را که هدفش ایجاد هیاهوی بیارزش باشد، ارائه دهد. همه در جهان میدانند که تضمینهای پوتین از قدرتمندترین تضمینهای روی کره زمین هستند. زلنسکی دلیلی ندارد که به آنها اعتماد نکند».
میروشنیک افزود: «به بیان دیگر سفر به مسکو هیچ خطری برای زلنسکی ندارد، برای او خطر اصلی این است که او از خود میپرسد چه میشود اگر مجبور باشم به توافق برسم؟ این چیزی است که زلنسکی را عقب میراند».