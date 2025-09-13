به گزارش ایلنا، وزنامه گاردین گزارش داد که «هرتزی هالِوی»، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، اعلام کرده است در جریان جنگ علیه غزه بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی جان خود را از دست داده یا زخمی شده‌اند؛ آماری که بیش از ۱۰ درصد جمعیت این منطقه را شامل می‌شود.

هالوی در سخنانی گفت: «این یک جنگ ملایم نیست. ما از همان دقیقه نخست، دستکش‌ها را کنار گذاشتیم».

وی افزود: «در طول ۱۷ ماهی که به‌عنوان رئیس ستاد خدمت می‌کردم، حتی یک بار هم مشاوره حقوقی نظامی مانع تصمیم‌های عملیاتی من نشد».

اظهارات هالوی با آمار وزارت بهداشت غزه همخوانی دارد؛ آماری که اسرائیل آن را غیرقابل اعتماد خوانده اما نهادهای بین‌المللی معتبر دانسته‌اند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که سخنان هالوی نشان می‌دهد مشاوران حقوقی ارتش اسرائیل عملاً نقش مُهر تأیید را ایفا کرده‌اند و هیچ محدودیت حقوقی واقعی بر حملاتی که منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان و آوارگی جمعی شده، اعمال نشده است.

