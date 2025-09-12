آنروا: هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که غیرنظامیان در غزه در وضعیت بحرانی گرفتار شده‌اند و هیچ مکان امنی برای پناه بردن وجود ندارد.

آنروا گزارش داد که خانواده‌های ساکن غزه با شرایط سخت و افزایش شدید ناامنی غذایی روبرو هستند.

این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که باید هرچه سریع‌تر به توافق آتش‌بس در غزه دست یافت تا از بروز فاجعه انسانی جلوگیری شود.

