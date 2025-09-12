خبرگزاری کار ایران
آنروا: هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد
کد خبر : 1684822
آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که غیرنظامیان در غزه در وضعیت بحرانی گرفتار شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که غیرنظامیان در غزه در وضعیت بحرانی گرفتار شده‌اند و هیچ مکان امنی برای پناه بردن وجود ندارد.

آنروا گزارش داد که خانواده‌های ساکن غزه با شرایط سخت و افزایش شدید ناامنی غذایی روبرو هستند.

این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که باید هرچه سریع‌تر به توافق آتش‌بس در غزه دست یافت تا از بروز فاجعه انسانی جلوگیری شود.

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
