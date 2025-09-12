خبرگزاری کار ایران
تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
رژیم صهیونیستی یک خودرو را در جنوب لبنان هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رژیم صهیونیستی یک خودرو را در جنوب لبنان هدف قرار داد. 

ارتش اسرائیل همچنان به نقض توافق آتش‌بس با لبنان ادامه می‌دهد و یک خودرو را هدف قرار داده و خانه‌ای را در شهر میس الجبل در جنوب لبنان بمباران کرد‌.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی یک خودروی تندرو را با موشک هدایت‌شونده در شهر عیتا الجبل در منطقه بنت جبیل هدف قرار داده است.

یک ماهیگیر بر اثر اصابت ترکش بمبی که توسط یک پهپاد اسرائیلی در نزدیکی قایقش در ساحل ناقوره پرتاب شده بود، زخمی شد.

 

