منابع دیپلماتیک:
قطر خواستار تعطیلی سفارت امارات در اسرائیل است
منابع دیپلماتیک در کشورهای حاشیه خلیج فارس به روزنامه «هاآرتص» گفتند که قطر در حال فشار بر امارات متحده عربی است تا بهعنوان بخشی از واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی در دوحه، اقدامات فوری علیه تلآویو اتخاذ کند.
به گفته این منابع، بستن سفارت امارات در سرزمینهای اشغالی از جمله اقدامهای درخواستی قطر است.
این منابع تأکید کردند که تصمیمگیری درباره آینده روابط اسرائیل و امارات بهزودی انجام خواهد شد.