کویت:
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «عبدالله علی الیحیی»، وزیر خارجه کویت، تأیید کرد که حمله به هر کشور عضو شورای همکاری خلیج فارسحمله به همه کشورهای عضو این شوراست.
الیحیی در هشتمین نشست مشترک وزرای خارجه روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در سوچی گفت: «تجاوز فجیعی که ما شاهد آن علیه کشور قطر توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل بودیم، در زمانی رخ میدهد که مردم منطقه مشتاق امنیت و ثبات هستند و تلاشهای زیادی برای جلوگیری از بلای تنش و درگیری انجام میدهند. اقدامات اسرائیل و تجاوز خطرناک آن علیه قطر، این تلاشها را تضعیف میکند و تشدید بسیار خطرناکی را تشکیل میدهد.»
الیحیی تأکید کرد که «مسئله فلسطین در قلب اولویتهای کشورش قرار دارد و بدون پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۴ ژوئن، ثبات پایدار نمیتواند وجود داشته باشد.»