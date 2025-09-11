لاوروف:
حمله اسرائیل به دوحه، تنشها را در منطقه افزایش داده است
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، گفت که اقدامات اخیر اسرائیل نشاندهنده قصد آشکار این رژیم برای تضعیف هرگونه امکانی برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی است.
در افتتاحیه هشتمین نشست وزیران خارجه روسیه و شورای همکاری خلیج فارس، لاوروف خاطرنشان کرد که تنشهای نظامی و سیاسی در خاورمیانه پس از حملات اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر به شدت افزایش یافته است.
وی افزود: «نشست امروز ما در بحبوحه تشدید خطرناک تنشها پس از حملات موشکی و هوایی اسرائیل به دوحه برگزار میشود.»
وی خاطرنشان کرد که «اقدامات اسرائیل در خاورمیانه نشان دهنده تمایل آن برای تضعیف امکان تشکیل یک کشور فلسطینی است. واضح است که چنین اقدامات اسرائیل تنها به تضعیف تلاشهای بینالمللی برای یافتن راهحلهای مسالمتآمیز کمک میکند و نشاندهنده عدم تمایل آن برای توقف فاجعه انسانی بیسابقه در غزه و کرانه باختری و همچنین تمایل آن برای تضعیف امکان تشکیل یک کشور فلسطینی است.»