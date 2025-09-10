خبرگزاری کار ایران
انتظار نمی‌رود در نشست شورای حکام تصمیمی درباره ایران اتخاذ شود

انتظار نمی‌رود در نشست شورای حکام تصمیمی درباره ایران اتخاذ شود
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، اعلام کرد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز -سه‌شنبه- در طول روز به بررسی موضوعات مرتبط با ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، اعلام کرد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز -سه‌شنبه- در طول روز به بررسی موضوعات مرتبط با ایران پرداخت.

وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «با این حال، انتظار نمی‌رود هیچ تصمیمی در این نشست اتخاذ شود».

 

