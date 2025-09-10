به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، اعلام کرد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز -سه‌شنبه- در طول روز به بررسی موضوعات مرتبط با ایران پرداخت.

وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «با این حال، انتظار نمی‌رود هیچ تصمیمی در این نشست اتخاذ شود».

انتهای پیام/