خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
درخواست الجزایر برای تشکیل جلسه شورای امنیت پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر

درخواست الجزایر برای تشکیل جلسه شورای امنیت پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر
در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه پایتخت قطر، الجزایر خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، با افزایش تنش‌ها پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر، الجزایر با هدف محکومیت این تجاوز، به‌طور رسمی از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرد تا نشستی اضطراری برای بررسی این اقدام و پیامدهای آن برگزار کند.

این درخواست در حالی مطرح شده است که کشورهای مختلف با محکومیت این حمله، چنین اقدامی را نقض قوانین بین‌المللی و تهدیدی علیه امنیت منطقه دانستند.

روز گذشته -سه‌شنبه- به دنبال شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در دوحه، ارتش رژیم اسرائیل مدعی شد که  با همکاری دستگاه امنیت داخلی شاباک، به‌صورت دقیق و هدفمند رهبران حماس را در پایتخت قطر هدف قرار داده است.

این حمله به شهادت پنج نفر از اعضای حماس، از جمله فرزند رئیس حماس در نوار غزه و مدیر دفتر او منجر شد.

