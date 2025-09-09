قطر حمله رژیم صهیونیستی به مقر حماس در دوحه را محکوم کرد
قطر به حمله رژیم صهیونیستی به دفتر حماس در پایتخت این کشور واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،
وزارت خارجه قطر طی بیانیهای اعلام کرد: «ما حمله بزدلانه اسرائیل به مقر مسکونی چندین عضو دفتر سیاسی حماس در دوحه را محکوم میکنیم.»
وزارت خارجه قطر در بیانیه خود افزود: «این حمله جنایتکارانه نقض تمام قوانین بینالمللی است و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت قطریها و ساکنان این کشور محسوب میشود.»