به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌«آدم عبدالمولی»، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در سوریه امروز -سه‌شنبه- توضیح داد که حدود ۱۶.۵ میلیون نفر در سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

عبدالمولی در یک کنفرانس مطبوعاتی پیش از پایان ماموریت خود در سوریه گفت: «تقریبا ۱۶.۵ میلیون نفر در سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سوریه همچنان از بحران آوارگی رنج می‌برد، به طوری که بیش از ۶ میلیون سوری در داخل کشور آواره و بیش از ۶ میلیون پناهجوی سوری در سراسر جهان وجود دارد».

وی تاکید کرد که ۲.۵ میلیون نفر، چه آواره داخلی در سوریه و چه پناهجویانی که از خارج به کشور بازگشته‌اند وجود دارد که خانه‌های بسیاری از آنها ویران شده است.

عبدالمولی افزود: «حدود ۲۴ درصد از مسکن سوریه در سال‌های اخیر آسیب دیده یا تخریب شده است و با وجود وضعیت وخیم این کشور، بودجه‌ای که سازمان ملل برای حمایت در این زمینه دریافت می‌کند بسیار کم است».

وی توضیح داد که «تاکنون، طرح واکنش بشردوستانه سوریه برای سال ۲۰۲۵ تنها ۱۴ درصد از ۳.۲ میلیارد دلار درخواستی مورد نیاز را دریافت کرده است».

