شی جین‌پینگ:

آماده‌ایم ارتباطات استراتژیک خود را با کره شمالی افزایش دهیم

رئیس‌جمهور چین گفت‌ که کشورش آماده است تا ارتباطات استراتژیک خود را با کره شمالی افزایش دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌ها‌ گزارش دادند که «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، در پیامی تبریک به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس کره شمالی، به «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور، گفته است که چین آماده است تا ارتباطات استراتژیک خود را با کره شمالی افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، شی در پیام خود گفته است که چین مایل است برای صلح و توسعه منطقه‌ای و جهانی، همکاری نزدیک خود را با کره شمالی حفظ کند.

کیم هفته گذشته با قطار ویژه خود به پکن سفر کرد تا در یک رژه نظامی عظیم چین به همراه شی و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، شرکت کند.

 

